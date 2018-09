Ger

La cour d'Assises des Pyrénées Atlantiques juge à Pau à partir de ce lundi matin Christophe Boulay. Cet homme de 45 ans répond de l'assassinat d'Ahmid Abidallah. C'était le 24 novembre 2014 à Ger. Le mobile de cette affaire est une dette de stupéfiants. Boulay devait de l'argent à sa victime. Il l'a abattu de deux coups de fusils de chasse. Il a caché le corps dans le puits situé dans la cour de sa maison. Il a ensuite tout fait pour "balader" les enquêteurs.

Les sornettes de Christophe Boulay

Il a beaucoup parlé Christophe Boulay pendant l'enquête. Il a fait mine de collaborer avec les enquêteurs qui savaient que Boulay et Abidallah avaient rendez vous ce 24 novembre 2014. Boulay a dit que ce soir là, Ahmid était accompagné d'un autre homme qu'il ne connaissait pas. Il a participé à l'élaboration de portrait robot. Il a dit qu'Ahmid était sous la pression de ses fournisseurs. Il se disait même inquiet pour son ami. Il a fait mine de mener ses propres recherches. Il a mis en cause un autre homme qui a été placé en garde à vue. Mais l’enquête s'est resserrée sur lui. Il est arreté après onze mois de mensonges.

Christophe Boulay le jour de sa mise en examen © Radio France - Daniel Corsand

Un puits et de la chaux

Près d'un an après la disparition d'Ahmid Abidala, il est placé en garde à vue, et il avoue tout au bout de quelques heures. On l'a dit, les circonstances de ce meurtre avec préméditation sont particulièrement violents. Et la façon dont il a caché le corps aussi. C'est un guet-apens qui a été tendu par Christophe Boulay. Il s'est procuré une arme avant de téléphoner à Ahmid Abidallah pour lui dire de venir à Ger. Ahmid interrompt sa partie de carte, emprunte la voiture de son frère et fait route vers Ger où habite Christophe Boulay. Ahmid Abidallah est accueilli par un cour de fusil de chasse dans l'épaule. Il s'écroule. Boulay va l'achever d'un tir à bout portant dans la tête. Il va cacher le corps sous une bâche. Et après la première visite des gendarmes qui enquête sur la disparition, il va prendre la décision de jeter le cadavre dans le puits situé dans la cour de cette ancienne ferme béarnaise. Boulay va jeter un sac par dessus, des cailloux, et de la chaux. Pendant 11 mois il va continuer de vivre sans que personne de sa famille ne se doute de quelque chose.

Le procès commence à 9 heures ce lundi matin. Il doit durer 4 jours. Verdict jeudi soir.