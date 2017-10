Cour d'assises à Pau : viols, violences et humiliations à Ordiarp

3 hommes et une femme comparaissent à partir de ce lundi devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour avoir fait de Gisèle, une jeune fille vulnérable, leur souffre-douleur et leur objet sexuel. Tous vivaient dans un logement au dessus de la discothèque "le coucou des bois"

La cour d'assises des Pyrénées Atlantiques juge quatre personnes jusqu'à jeudi soir : une femme, Pascale Marszewski, 54 ans, son fils Jason 27 ans, et deux amis, Arnaud Etchégoyen 49 ans et Victorien Prost 30 ans. Les hommes répondent de viols, violences et non dénonciation de crime. La femme est accusée de violences et de non dénonciation de crimes. Les quatre vivaient tous sous le même toit avec la victime. A Ordiarp, en Soule, dans un appartement au dessus de l'ancienne discothèque "le coucou des bois". Gisèle la victime, est une personne vulnérable. Elle avait 27 ans au moment des faits.

Violence physiques, sexuelles et humiliations

Le dossier est très dur. Cette jeune fille a été tout à la fois le souffre douleur et l'objet sexuel de ce groupe. C'est une femme très retardée intellectuellement. On ne sait même pas si elle sera en mesure d'assister et participer à ce procès. Ils sont 8 à vivre dans cet appartement situé au dessus de la discothèque. Céline est l'esclave. Elle s'occupe de toute les tâches ménagères. Mais il y a bien pire. Les garçons de la maison l'ont violée à plusieurs reprises. Elle a été frappée, mordue, et brûlée avec des cigarettes. Les violences sont encore plus fréquentes que les viols. Elles sont quasiment quotidiennes. Le tout sur fond d'alcool de misère sociale, éducative et intellectuelle.

Une instruction lente

Les faits remontent à 2010. Cette affaire va donc être jugée 7 ans après les faits. C'est beaucoup trop pour que le verdict ait toute sa signification, pour les accusés, et encore plus pour la victime. Pourtant ce dossier ne pose pas de problème juridique particulier. C'est juste qu'il a dormi au palais de justice de Pau. Il a connu trois juges d'instructions. Le dernier acte d’enquête remonte à 2014 c'est à dire qu'on a mis 3 ans a le clore et a le renvoyer devant la cour d'assises. Comme si les protagonistes de cette affaire, accusés comme victime, n'étaient pas une priorité.

Début de l'audience à 9 heures ce lundi. Verdict ce jeudi soir.