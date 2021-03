Cour d'assises de Grenoble : le procès du meurtre d'Adrien Perez aura lieu du 21 juin au 2 juillet prochains.

Le procès du meurtre d'Adrien Perez, le 29 juillet 2018, aura lieu, devant les Assises de l'Isère, du 21 juin au 2 juillet 2021. Trois accusés seront dans le box. Les frères El Habib comparaitront pour meurtre et tentative de meurtre, Liam D. pour violences avec arme, en réunion.

Dans leur salon, les parents d'Adrien Perez ont installé un petit autel pour Adrien, avec des photos et des objets qui lui ont appartenu

Trois ans après le meurtre d'Adrien Perez, la justice va donc être rendue dans ce drame qui avait ému la France entière, le 29 juillet 2018.

Adrien Perez était venu fêter ses 26 ans avec des amis dans la boite de nuit, le Phoenix, à Meylan, près de Grenoble. A la fermeture de la discothèque, les frères El Habib apostrophent une amie du groupe d'Adrien pour lui demander son numéro de téléphone.

Une scène d'une rare violence

Un différend qui va se transformer, quelques minutes plus tard, en une agression extrêmement violente, filmée par les caméras de vidéosurveillance du parking d'un magasin de vêtements tout proche, quand les deux frères décident de suivre le groupe d'Adrien et qu'ils le prennent à partie.

Plaque commémorative

A l'endroit où Adrien Perez est tombé, mortellement touché en plein cœur par un coup de couteau, sa famille a apposé, quelques mois plus tard, une plaque pour que l'on ne l'oublie pas.

Patricia, Bruno et Marjorie Perez, la sœur d'Adrien, en mai 2019, lors du dévoilement de la plaque, apposée à l'endroit où Adrien est mort. © Radio France - Véronique Pueyo

Deux frères et un de leurs amis dans le box des accusés

Rapidement, les trois agresseurs sont interpellés. Il s'agit des frères El Habib, Younès et Yanis, 23 et 22 ans, aujourd'hui. Ils comparaitront pour le meurtre d'Adrien Perez et pour tentative de meurtre sur l'un de ses amis ainsi que pour violences avec arme en réunion sur un couple. Ils risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.

Scène unique de violence

La juge d'instruction, en charge de ce dossier, a retenu ce que l'on appelle "une scène unique de violence". La Chambre de l'Instruction a confirmé cette thèse, estimant que "leur action commune, concertée et concomitante avait contribué à la mort d'Adrien Perez." Elle a également considéré que chacun des deux frères était armé d'un couteau, tout en reconnaissant que l'enquête n'avait pas permis de dire lequel des deux avait porté le coup mortel.

Deux semaines de procès

Le troisième accusé, Liam D., qui a, lui, été laissé libre sous contrôle judiciaire, dès le début de la procédure, ne comparaitra que pour violences avec arme, en réunion, sur une autre jeune femme. Il risque 5 ans de prison.

Le procès devant la Cour d'assises de l'Isère doit durer deux semaines. C'est le Procureur Général en personne qui assurera les réquisitions.