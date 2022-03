Assises de la Charente-Maritime : une gendarme comparait pour tentative de meurtre à Ciré-d'Aunis

Cinq jours après la condamnation à 18 ans de réclusion criminelle de la compagne de l'ancien directeur de l'Intermarché de Dolus (Ile d'Oléron), une nouvelle affaire de couple en crise est jugée à partir de ce lundi matin (l9 heures) devant la cour d'assises de la Charente-Maritime. Sandrine G. comparait pendant trois jours à Saintes pour "tentative de meurtre sur concubin".

Les faits remontent au 9 novembre 2019 à Ciré-d’Aunis en Charente-Maritime. Ce soir-là, elle avait tiré à huit reprises sur son compagnon... Singularité : la tireuse et la victime était tous les deux gendarmes. Lui est en poste à Rochefort. Elle est sous-officier à Versailles dans les Yvelines. Une relation à distance compliquée.. Le couple de quadragénaires se retrouve les week-ends mais il bat de l'aile depuis quatre ans.

Elle tire à huit reprises

La nuit du 8 au 9 novembre 2019, c'est la dispute de trop. Le drame se joue au domicile du compagnon à Ciré-d’Aunis, commune de 1300 âmes à une bonne trentaine de km au nord de Rochefort. Huit dénotations déchirent la nuit. Sandrine G. vient de tirer à huit reprises avec son arme de service, qu'elle laissait d'habitude en région parisienne. Cinq balles touchent la victime dont le pronostic vital est engagé, mais qui va s'en sortir miraculeusement. C'est elle qui a aussitôt prévenu les secours.

Deux gendarmes, une arme de service... L'affaire est sensible et provoque le déplacement de l’inspection générale de la gendarmerie nationale. Elle ne sera médiatisée que deux semaines plus tard. "Il n’y a pas de problématique de légitime défense", avait alors indiqué le procureur de la République. puisque l’homme était assis dans son canapé devant la télévision.

Son mari se suicide

La vie sentimentale de Sandrine a basculé une première fois en 2015 lorsqu'elle a quitté son mari policier après 10 ans de vie commune. Deux jours plus tard, il se suicide... Elle devient addicte à l'alcool. Jusqu'à cette terrible nuit de novembre 2019. La suite, c'est la cour d'assises de la Charente-Maritime qui va l'écrire.