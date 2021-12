Cour d'assises de la Côte-d'Or : qui a tué Daniel Busson de 14 coups de couteau en août 2018 ?

Qui est l'auteur des coups de couteaux mortels qui ont coûté la vie à Daniel Busson ? Pourquoi cet homme de 67 ans a t-il été assassiné à son domicile, au neuvième étage d'un immeuble de la rue du Tire-Pesseau à la Fontaine-d’Ouche à Dijon en août 2018 ? Ce mercredi 8 décembre 2021, quatre personnes sont jugées pour assassinat ou complicité d’assassinat. Sur le banc des accusés notamment : la veuve de la victime et son fils.

Quatre personnes jugées pour assassinat ou complicité d'assassinat

C'est une sordide affaire de famille que s'apprête à juger la cour d'assises de la Côte-d'Or. Il y a un peu plus de trois ans, Daniel Busson est retrouvé baignant dans son sang, frappé de 14 coups de couteau dans le dos. Très rapidement les policiers de la PJ entendent ceux qui se trouvaient dans l'appartement ce soir là et qui ont donné l'alerte. A savoir le fils de la victime, Anthony 24 ans, Amandine sa compagne, Jordan un ami du couple ainsi que Jocelyne, l'épouse de Daniel Busson.

Le défunt décrit comme "violent" et "alcoolique"

Une famille compliquée puisque le défunt a eu son fils avec la fille née d'une première union de sa femme. Jocelyne est donc à la fois compagne de Daniel Busson et grand-mère d'Anthony. Elle décrit son compagnon comme "violent" et "alcoolique" et explique aux policiers qu'elle a chargé Anthony de trouver quelqu'un pour s'en débarrasser. Anthony et Jordan qui sont poursuivis pour assassinat se rejettent la responsabilité des coups de couteau mortels. Les deux autres accusées elles sont poursuivies pour complicité. Si les jurés ont jusqu'au vendredi 17 décembre 2021 pour démêler le vrai du faux, dans cette affaire en tout cas la préméditation ne semble faire aucun doute.

Seuls Anthony, le fils de Daniel Busson et Jordan, l'ami d'Anthony comparaissent détenus. L'avocat d'Amandine, maître Samuel Estève du barreau de Dijon, annonce d'ores et déjà que devant le rôle "très périphérique" de sa cliente il va plaider l'acquittement de la jeune femme. "Son rôle dans cette affaire ne constitue pas -selon lui- une complicité d'assassinat". "Assassinat" ou "complicité d'assassinat", dans ce dossier en tout cas, explique l'une des avocates de la défense chacun des coaccusés "encourt la réclusion criminelle à perpétuité".