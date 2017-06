Cour d'assises de Pau : deux ados comparaissent pour le braquage d'une bijouterie d'Orthez

La cour d'assises des mineurs de Pau juge deux jeunes pour le braquage d'une bijouterie d'Orthez en juin 2015. Ils avaient 16 ans au moment des faits. L'un est l'auteur, l'autre son complice.

La cour d'assises des mineurs de Pau juge deux adolescents à partir de ce jeudi matin. Celui de la bijouterie "depuis l'or", rue Aristide Briand dans le centre ville d'Orthez le 24 juin 2015. Marc comparait pour ce hold-up, et Jérémy pour complicité (les prénoms ont été changés). Tous deux avaient 16 ans au moment des faits, d'où cette comparution devant la juridiction criminelle pour mineurs.

Un braquage improvisé

Marc doit de l'argent ; une dette de stupéfiant, et ses créancier lui mettent la pression. Alors il décide de prendre le bus à Pau jusqu'à la gare d'Artix. Là bas, dans le TGV accidenté de la collision ferroviaire de Denguin, il vole un marteau brise-glace, et prend le train vers Orthez. Il promet à Jérémy les 20 euros qu'il lui doit, en échange d'un coup de main, et notamment le prêt de vêtements pour son hold-up. Il entre dans la bijouterie. Casse une vitrine, puis une seconde. Le patron intervient, le plaque au sol. Marc arrive quand même à se relever mais se fait ceinturer par un homme arrivé à la rescousse. Il fuit en courant.

Il sème les indices dans sa fuite

Il évite le croche-pied d'un passant, et échappe à tout ceux qui lui courent après. En ayant semé dans sa course un cache cou, et un couteau de cuisine. On va aussi retrouver son sweat à capuche dans un terrain vague. Avec toutes les traces ADN pour l'identifier. Marc est un jeune très instable, affabulateur et manipulateur. Ses parents sont complètement dépassés, au point de l'assister dans ses activités de petit dealer. Avant ce braquage il a déjà été condamné 6 fois. Il a d'ailleurs été interpellé au centre éducatif fermé d'Hendaye où Marc avait été placé.

Le procès doit durer deux jours. Les débats se déroulent le plus souvent à huis clos devant la cour d'assises des mineurs. Verdict vendredi soir.