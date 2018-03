Pays Basque, France

Un père inconnu, une mère alcoolique et dépassée et deux viols à 6 et 9 ans. La cour d'assises de Pau a pris connaissance ce lundi de l'enfance cabossée d'une jeune mère de famille jugée pour le meurtre de sa fille de deux ans et demi. Des faits qui remontent à juin 2014 sur la commune de Bussunarits-Sarrasquette en Basse Navarre. Selon les éléments de l’enquête judiciaire, l'accusée aurait étouffé son enfant, dans son petit lit à l'aide d'un coussin rouge qui a été retrouvé par les enquêteurs au domicile de la famille où la jeune femme vivait avec son mari et ses sept enfants. Un examen médical va diagnostiquer un " syndrome de Münchhausen par procuration". Une pathologie mentale par laquelle une personne provoque des symptômes chez autrui dans le but d'obtenir attention et compassion sur elle-même.

l'accusée nie les faits

Devant les jurés Laëtitia Pita-Viera a formellement nié les faits. " je n'ai rien à me reprocher " a-t-elle dit précisant ensuite que " les aveux lui ont été extorqués par les gendarmes lors de la garde à vue". Des affirmations que le directeur d’enquête, appelé a témoigner, a totalement démenties. " c'est faux" a déclaré l'adjudant chef Wilfried Courbet. La mère est également soupçonnée d'avoir tenté d'asphyxier à plusieurs reprises un autre de ses enfants; un petit garçon de 7 mois hospitalisé pour des détresses respiratoires en 2005. Des faits qu'elle reconnait et pour lesquels elle est également poursuivie. L'accusée risque la réclusion criminelle à perpétuité. Verdict attendu pour jeudi après midi.