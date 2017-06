Cour d'assises de Pau : les monologues du concierge

Richard Yerma, 54 ans comparait pour avoir abusé sexuellement de six collégiens à Laruns alors qu'il était le concierge de l'établissement entre 2002 et 2013. Après deux jours d'audience, l'accusé a du mal à convaincre de la sincérité de sa repentance.

C'est un étonnant procès qui se tient devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Celui de l'ex concierge du collège de Laruns. Richard Yerma, 54 ans, répond de viols sur mineur, agressions sexuelles sur mineurs et corruptions de mineurs. Dans ce procès il y a six victimes de ces abus sexuels. Les quatre dernières ont été entendues ce vendredi après-midi. Sur les six jeunes hommes, trois se sont constitués partie civile. Les trois autres ne demandent pas réparation de ce qu'ils ont subi. Pour ces trois là, à l'audience, c'était un peu le monde à l'envers : des victimes en déni des abus subis, et un accusé qui les conjure de les reconnaître.

Un accusé qui s'accuse et une victime qui l'innocente

Jean-Michel (*) n'a pas du tout envie d’être là. Il en dit le moins possible à l'audience. On lui demande de décrire ses relations avec Yerma. "On a fait du vélo. J'ai été voir du foot chez lui et manger des pizzas". Depuis le box des accusés, Yerma le supplie d'en dire plus. Mais Jean-Michel continue de dire que Yerma n'a rien fait. "C'est pas la honte mais non, non, il n'a rien fait". La présidente l'interroge: "pourquoi s'accuse-t-il alors?. Le jeune hausse les épaules: "je ne sais pas". Apres sa déposition Jean-Michel quitte la salle, et Yerma dit : "Il ne m'aide pas là.(.. )Je sais que c'est dur pour lui(...) Mais je l'ai trahi(...) J'aurais voulu qu'il reste. Je voulais lui dire qu'il n'est pas coupable". Et pourtant, Richard Yerma continue d'agacer. Parce qu'au fond, il ne parle que de lui. Avec le soucis permanent de se donner le beau rôle. Plus tard il explique son intention d'organiser des groupes de parole pour pédophile en prison. "Mais pas avec les prédateurs. Parce que ceux là je ne peux pas les voir".

Les mots de Dylan

Richard Yerma est intarissable depuis le début de son procès. Un moulin à paroles. Des mots pour s'accabler de ce qu'il a fait. Mais quand Dylan (*) raconte face à la cour, c'est tout l'inverse. Dylan a finalement décidé de se constituer partie civile au matin du deuxième jour de ce procès. Parler face à la cour est une épreuve pour lui. Dylan a été violé. Yerma lui a prêté son beau vélo de compétition, sans contrepartie au début. Et puis finalement il lui demande des vidéos de lui nu. Sinon il reprend son vélo. Les parents de Dylan sont accaparés par sa sœur malade. Alors il est livré à lui même. Il s'est réfugié dans le vélo. C'est sa passion. "La seule chose qui me tenait dans la vie c'était mon sport". Yerma parle d'un "pacte" entre eux. Dylan n'a que 14 ans. Yerma 47. Il lui propose de l'argent. 200 euros pour une fellation. Dylan termine en disant :"je veux tirer un trait sur cette histoire. Je suis venu soulager ma conscience". La présidente rappelle à Dylan qu'il n'a rien à se reprocher.

Je ne pense pas être le seul qu'il agace. Son accablement sonne terriblement faux. Au lieu de s’apitoyer sur ses victimes il ne parle que de lui même—L'avocat de Dylan

C'est vrai que c'est particulier. Il a une part d'humanité. Je pense qu'il agace mais c'est la vertu thérapeutique du procès. Tout cela est extrêmement utile pour tous le monde— L'avocat de Richard Yerma

Le procès reprend ce lundi. Verdict dans la soirée

(*)le prénom a été changé