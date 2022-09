Coups mortels à Pau dans le quartier Saragosse : un accusé relaxé et l'autre condamné à 6 ans de prison

La cour d'assises des mineurs de Pau a rendu son verdict ce vendredi soir après cinq jour de procès. Deux mineurs étaient accusés de coups mortels à Pau, en mai 2018, dans le quartier Saragosse. Le plus jeune a été relaxé, et l'autre écope d'une peine de six ans de prison.

Le procès de l'affaire de la mort de Béli Nébié s'est achevé ce vendredi en fin de journée. La cour d'assises des mineurs de Pau a rendu son verdict et a prononcé une peine de six ans de prison pour le plus âgé des deux, pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été incarcéré à l'issue du verdict. Le plus jeune des accusés a été relaxé. L'avocat général avait requis pour le premier, une peine de six ans de prison, et pour le second, neuf mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans.

L'avocate de la famille de Béli Nébié, Me Alexandrine Barnaba Copier

Deux jeunes étaient accusés d'avoir tué Béli Nébié le 18 mai 2018, à Pau, dans le square du quartier Saragosse à Pau. Il avait été battu et est décédé le long du mur de la caserne des pompiers. Une bagarre impliquant une dizaine de jeunes était survenue après des insultes et/ou une dette de stupéfiants de 50€. Ce sont les motifs qui avaient été évoqués. Le procès s'est tenu à huis clos à la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques. Au moment des faits, les deux jeunes hommes avaient 17 et 16 ans.