Cour d'assises du Loiret : condamné à 8 ans de prison pour la chute mortelle de sa compagne

Au terme de 2 jours de procès, c'est un verdict mesuré qu'a prononcé ce mercredi soir la cour d'assises du Loiret : Alikipo Muliakaaka, âgé de 40 ans, a été condamné à 8 ans de prison pour "séquestration suivie de mort". Les jurés le tiennent donc pour responsable du décès de sa compagne, Marie-Anne Mauligalo, 24 ans à l'époque, qui avait fait une chute de 15 mètres depuis le balcon de leur appartement situé au 5ème étage, dans le quartier Saint-Marceau, dans la nuit du 22 au 23 septembre 2017. Elle aurait tenté de s'enfuir à l'issue d'une violente dispute et alors qu'il avait fermé la porte à clé.

"6 ans après les faits, il balbutie encore sa responsabilité"

La cour d'assises a en fait suivi le raisonnement de l'avocat général, Christian Magret, mais en baissant fortement le quantum de la peine, puisque que celui-ci avait requis 15 ans de réclusion criminelle. "Vous devez signaler à M. Muliakaaka, de manière forte, sa responsabilité, parce que 6 ans après les faits, il balbutie encore cette responsabilité et minimise les faits", avait lancé l'avocat général aux jurés. A ses yeux, le déroulé du drame est finalement limpide : "une scène de violence intense, dont l'accusé était malheureusement familier, suivie d'une séquestration", dont la conséquence a été tragique - "Je pense que Marie-Anne Mauligalo a vu le balcon comme un dernier recours, pour échapper à l'emprise y compris mentale de son compagnon."

C'est cette même thèse d'un homme "jaloux et possessif" qu'avait développée auparavant Me Amélie Tottereau-Rétif, qui représentait les parents de la victime. "La dispute a été d'une violence extrême, avec pour Marie-Anne, des cheveux arrachés, un tee-shirt déchiré, une côte cassée, des traces au cou et d'autres lésions qui ont précédé la chute et qu'a constatées le médecin-légiste. S'il n'y avait pas eu ces violences, il n'aurait pas fermé la porte à clé, et s'il l'a fait, c'est toujours pour la même raison : par jalousie, par possession", a insisté l'avocate.

"L'état de nécessité" n'a pas été retenu

Dans leur verdict, les jurés ont aussi repoussé l'exception d'irresponsabilité pénale soulevée par Me Agnès Bonardi, l'avocate de la défense, qui invoquait "l'état de nécessité", prévu à l'article 122-7 du Code pénal. Cette disposition prévoit qu'on peut commettre une infraction si c'est le seul moyen pour préserver une personne ou un bien d'un danger grave et imminent - un argument qu'avait retenu en 2005 le tribunal correctionnel d'Orléans pour relaxer les "faucheurs volontaires d'OGM", par exemple.

"On ne peut pas contester la sincérité de mon client, puisque c'est lui qui a fourni les armes à l'accusation, en déclarant spontanément aux policiers qu'il avait fermé la porte à clé", a souligné Me Agnès Bonardi. "On doit donc aussi le croire quand il dit qu'il a voulu alors la protéger, parce qu'elle n'était pas dans son état normal. Elle était alcoolisée, elle s'apprêtait à sortir dehors pieds nus : qui peut prétendre qu'il n'y avait pas un danger à la laisser partir ?" Un réflexe qui colle au portrait d'un homme gentil et attentionné, qu'ont pu faire ses proches. "Il aurait agi avec l'esprit d'un bon Samaritain ? Sauf qu'un bon Samaritain, ça ne cogne pas !" avait auparavant martelé l'avocat général pour écarter cette thèse. Alikipo Muliakaaka, qui comparaissait libre et qui avait effectué près de 6 mois de détention provisoire, a été immédiatement incarcéré à l'issue de l'audience.