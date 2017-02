Cour d'Assises : Une mère jugée pour avoir tué son fils de 4 ans et fait explosé un immeuble

L'explosion avait eu lieu le 24 janvier 2014 en plein milieu de la matinée et avait soufflé le toit et le dernier étage de ce petit immeuble de la rue Raymond Comboul à Nice. Un enfant de quatre ans avait été retrouvé mort. Sa mère est jugée pour infanticide pendant trois jours.

L'accusé devra répondre du meurtre de Dixon, son fils âgé de 4 ans et demi, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Ce 24 janvier 2014, le souffle d'une explosion au gaz détruit la toiture et les deux appartements du dernier étage de ce petit immeuble belle époque dans le quartier Malausséna. Le bilan est lourd : un enfant de 4 ans et demi est mort, sa mère blessée ainsi que deux autres habitants. Une dizaine de personnes doivent être relogées. L"immeuble est inhabitable.

Au départ, l’enquête s’oriente vers une explosion accidentelle. Mais rapidement, les policiers de la sûreté départementale, chargés du dossier, ont un doute. Trois semaines après, la mère célibataire âgée de 27 ans est mise en examen pour meurtre, celui de son fils de 4 ans et pour destruction d’un bien par explosion. Elle est écrouée.

Ce sont les constations sur le corps de l’enfant qui ont rapidement indiqué aux policiers que l’enfant était mort avant l’explosion. Véronica, cette femme d 'origine cap- verdienne aurait ensuite ouvert le gaz dans son habitation pour mettre fin à ses jours.

Un milieu familial fragile

Cette femme était connue des services de police et avait purgé plusieurs mois de prison préventive dans le cadre d’une affaire d’escroquerie et de faux-papiers. Une période pendant laquelle le petit Dixon avait été placé en famille d’accueil. Elle devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Nice 3 jours après le drame. Séparée du père de son fils, le couple avait des relations conflictuelle notamment concernant la garde de l'enfant .

Jugée par les jurés azuréens jusque vendredi, Véronica risque la réclusion criminelle à perpétuité.