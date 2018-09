53230 Courbeveille, France

Alors qu'ils roulaient sur une route de Courbeveille vers 4h15 dans la nuit de vendredi à samedi, cinq jeunes ont eu un grave accident de la route. Leur voiture a fait des tonneaux au lieu-dit Dureil. Quatre jeunes ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Laval et Château-Gontier. La cinquième passagère elle, est dans un état d'urgence absolue et a été transportée au CHU d'Angers.

Ces jeunes sont âgés de de 17 à 18 ans.