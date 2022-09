Courbevoie : la chaussée s'effondre sous un bus

Les photos sont impressionnantes. La chaussée défoncée après la rupture d'une canalisation d'eau boulevard de la Paix a piégé un bus de la RATP ce vendredi matin à Courbevoie ( Hauts-de-Seine). Le bus s'est enfoncé dans le trou et s'est en partie couché sur le côté.

Le trou fait plus d'un mètre de profondeur

Vers 7h30, ce vendredi matin, un bus de la RATP sort de son dépôt et emprunte la rue de la Paix à Courbevoie. C'est alors, raconte Michel Georget adjoint au maire de Courbevoie délégué à la sécurité, qui s'est rendu sur place, que la chaussée cède sous les roues arrières du bus. Les deux roues de devant se soulèvent et se retrouvent dans le vide. Le trou, rempli d'eau, fait plus d'un mètre de profondeur.

L'avant du bus se retrouve dans le vide - Michel Georget

Heureusement, il n'y avait aucun passager dans le bus et le chauffeur n'est pas blessé.

Le bus a été évacué vers 10h00. Plusieurs voitures, garées dans la rue, ont été déplacées.

Inondation et coupures d'électricité dans le quartier

La rue est fermée à la circulation dans les deux sens. Même si la rue de la Paix n'est pas inondée, les dégâts sont importants et l'adjoint au maire estime qu'il faudra plusieurs jours pour tout remettre en état.

Le quartier est aussi touché. Certaines rues, tout proches, sont inondées avec plusieurs centimètres d'eau. Michel Georget indique que des caves et des parkings souterrains seraient aussi inondés.

Le courant a été coupé vers 9h30. Près de 371 clients ont été touchés. Si le courant a pu être remis dans certains commerces, il faudra attendre au moins la fin de journée pour que l'électricité soit rétablie partout, indique l'adjoint au maire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette canalisation avait déjà cédé

Ce n'est pas la première rupture à déplorer sur cette canalisation d'eau, se souvient Michel Georget. Il indique que cela s'était produit il y a quelques années et que le maire de Courbevoie avait alors demandé au syndicat des eaux de faire un audit pour connaitre l'état du réseau.

Selon lui, cet audit n'a pas été fait.