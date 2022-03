Courçay : trois blessés en urgence absolue après un choc frontal entre deux voitures

Deux voitures se sont violemment percutées, ce samedi 5 mars, à Courçay, entre Tours et Loches. Trois personnes, grièvement blessées, ont leur pronostic vital engagé. Une quatrième est en urgence relative. Toutes sont hospitalisées au CHU Trousseau.

Le choc a été particulièrement violent. Deux voitures se sont percutées de face, vers 21h ce samedi 5 mars, sur la D943 à Courçay, entre Tours et Loches. Quatre personnes, âgées d'une vingtaine d'années, sont gravement blessées. Elles ont été prises en charge et transportées au CHU Trousseau, par les deux équipes du Smur et les 29 pompiers mobilisés.

Trois des victimes sont en urgence absolue, dont deux ont dû être désincarcérées de leur véhicule. Leur pronostic vital est engagé. La quatrième personne impliquée, seule à bord dans l'autre voiture, est en urgence relative.