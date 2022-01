Courchevel : quatre blessés dont un grave dans une chute de voiture

Une voiture a fait une sortie de route et fait une chute de 30 mètres de haut ce lundi 17 janvier à 2 heures du matin à Courchevel, au niveau du plan du Vah. Il y a un blessé grave. La conductrice et ses passagers ont été évacués vers l'hôpital d'Albertville.

A priori, les témoins n'ont pas constaté d'excès de vitesse. À Courchevel (Savoie), vers deux heures du matin, ce lundi 17 janvier, une voiture a fait une sortie de route, au niveau du plan du Vah.

Une chute de 30 mètres

La conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et a chuté de 30 mètres en contrebas de la chaussée. Elle et ses trois passagers ont été évacués vers l'hôpital d'Albertville. Il y a un blessé grave et trois blessés légers. Ils ont 24, 25, 29 et 32 ans. Le blessé grave est le passager arrière gauche.

C'est une ambulance qui descendait vers Moûtiers qui a assisté à l'accident : la voiture l'a doublée avant de chuter, mais il n'y avait pas de notion d'excès de vitesse selon les pompiers.