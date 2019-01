Courchevel 1850: deux morts et quatre blessés graves dans l'incendie d'un bâtiment de saisonniers

Par Bleuette Dupin, France Bleu Pays de Savoie

Un incendie s'est déclaré au centre de Courchevel vers 4h30 ce dimanche matin dans un bâtiment hébergeant des saisonniers. Le bilan fait état de deux morts et quatre blessées grave et dix plus légèrement touchés.