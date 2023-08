Course de côte du Mont-Dore : une roue se détache, une spectatrice grièvement blessée à la tête

L'accident est rarissime. La roue d'une Formule Renault s'est détachée lors de la course de côte du Mont-Dore, ce dimanche 6 août. Une spectatrice âgée de 23 ans a été percutée à la tête par cette roue, projetée du véhicule. La personne se trouvait dans une zone normalement interdite au public.

Dans un état grave, elle a rapidement été prise en charge par les services de soin de l'événement. Elle a été transportée par l'hélicoptère du SAMU en direction de l'hôpital de Clermont-Ferrand. Ses jours ne sont pas en danger, "les dernières nouvelles que nous avons reçus sont rassurantes", confiait le soir-même Philibert Michy, l'organisateur de la course.

L'accident s'est produit lorsqu'une voiture est partie au fossé au niveau du poste 4, vers 15h45. La course a immédiatement été arrêtée après l'accident. "On met tout en œuvre chaque année pour renforcer la sécurité des spectateurs sur le tracé", se désole Philibert Michy. "On essaie toujours de parer au pire et malheureusement là on ne peut que constater."