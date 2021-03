Deux automobilistes, qui faisaient une course de vitesse, ont été contrôlés à 120 km/h sur une route limitée à 50, à Peyrehorade (Landes). Les gendarmes, qui effectuaient une opération de contrôle, les ont interpellés.

Course de vitesse dans les Landes : deux chauffards contrôlés à 120 km/h en ville

Ils roulaient à plus de deux fois la vitesse autorisée. La gendarmerie des Landes rend public ce mercredi 24 mars un important excès de vitesse datant de la semaine dernière, jeudi : ce jour-là, deux automobilistes ont été contrôlés à 121 km/h à Peyrehorade, dans une zone limitée à 50. Les deux automobilistes, au volant d'une BMW et d'une Audi, faisaient une course sur une petite route à la sortie de la ville, lorsque les gendarmes, qui effectuaient une opération de contrôle, les ont surpris.

Les deux hommes, partis du supermarché Carrefour de Peyrehorade, roulaient à toute vitesse sur la route de Mahoumic, en direction de la commune de Belus, dans une zone en agglomération limitée à 50 km/h, selon le maire de Peyrehorade, informé des faits par les gendarmes.

Lors de leur contrôle, les gendarmes ont constaté que l'un des deux automobilistes était sous l'emprise de stupéfiants. En raison de la marge de tolérance, la vitesse, constatée à 121 km/h, a été retenue à 114 km/h.

Les deux automobilistes sont poursuivis pour vitesse excessive et mise en danger de la vie d’autrui parce qu'ils roulaient sur une route avec des courbes, en agglomération et proche des habitations.