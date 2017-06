Course folle d'un scooter à contre-sens sur l'A 51

Une scène surréaliste, à l'heure où les gens rentrent du travail. Peu avant 18h, ce mardi, un scooter s'est retrouvé à contre-sens sur l'A 51 (sur la voie sensée relier Aix à Marseille). S'en est suivi une course-poursuite avec deux motards de la police sur une dizaine de kilomètres.

Une scène aussi dangereuse qu'irréaliste s'est déroulée ce mardi soir, à l'heure de la sortie des bureaux. Sur l'A 51, au niveau de la sortie Les Milles (Aix), un scooter s'est retrouvé à contre-sens en direction d'Aix, alors que la voie était sensée aller vers Marseille.

"C'était surréaliste", raconte Charles-André, patrouilleur France Bleu. "J'ai vu deux hommes sur un scooter, entre les sorties les Milles et Luynes, ils étaient poursuivis par deux motards de la police".

Course-poursuite à contre-sens

"La police roulait sur la bande-d'arrêt d'urgence, mais le scooter, lui, était sur la route, à esquiver les voitures", poursuit Charles-André. "Et tout cela se passait à grande vitesse".

De l'A 51 à l'A 8

Mais la course folle ne s'arrête pas là. "Ensuite, ils ont pris l'échangeur pour emprunter l'A 8, toujours à contre-sens" , témoigne Jean-Luc, un autre patrouilleur France Bleu. Finalement, après 10 km de course-poursuite, les policier ont réussi à rattraper le scooter : "je les ai vu escorter le deux-roues, au niveau de Palette (à l'Est d'Aix en Provence)", raconte Hélène, témoin de la scène. Par miracle, aucun accident et aucun blessé n'est à déplorer.