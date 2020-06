Une voiture a refusé de s'arrêter pour un contrôle ce lundi matin à Niort. Elle a fini sa course folle avenue de La Rochelle. Heureusement pas de blessé.

Course folle d'une voiture dans les rues de Niort

La voiture a fait trois tonneaux et a fini sur le toit

Une voiture a fini sur le toit après trois tonneaux, avenue de La Rochelle à Niort, ce lundi matin, à la suite d'un refus d'obtempérer et d'une course folle dans les rues de la ville.

Tout commence à la station service du Leclerc de la zone Mendès-France. Les motards de la police veulent contrôler le véhicule qui ne s'arrête pas.

Aucun blessé

La voiture, qui n'est pas immatriculée dans les Deux-Sèvres, emprunte à vive allure les rues de Niort, allant jusque vers Bessines. Grosse frayeur pour des piétons et des cyclistes ayant croisé le véhicule indique la police mais heureusement pas de blessé.

Aucun blessé non plus à l'intérieur de la voiture. Les trois personnes qui s'y trouvaient ont été interpellées et placées en garde à vue.