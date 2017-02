Course-poursuite à 160 km/h entre Chinon et Tours

Un Tourangeau d'une trentaine d'années a été arrêté vendredi soir. Contrôlé a 159 km/h au guidon de sa Honda CBR, le chauffard a ensuite voulu échapper aux forces de l'ordre avant d'être rapidement appréhendé.

Gros excès de vitesse, vendredi soir...

C'était dans les environs de Tours, vers 22h30... Un motard roule à tombeau ouvert en direction de Chinon. Il est contrôlé à 159 km/h, au lieu de 90, par les gendarmes du peloton motorisé de Chambray-lès-Tours.

Alors qu'ils s'apprêtent à l'appréhender, le chauffard accélère et tente de semer les forces de l'ordre, en vain... Il est bientôt rattrapé et contrôlé positif à l'éthylotest : plus de 0,9 grammes d'alcool par litre de sang. Ce Tourangeau d'une trentaine d'années s'est vu suspendre son permis, et est convoqué devant le tribunal.