Course poursuite à Dax : "J'ai voulu boire une dernière fois", le chauffard sera jugé ce jeudi

Il avait été à l'origine d'une course poursuite impressionnante avec la police dans les rues de Dax (Landes) le 2 avril dernier. Le chauffard âgé d'une quarantaine d'années a été présenté ce mardi au parquet et sera jugé jeudi.

Ce quadragénaire, au volant d'un Renaut Scénic, avait semé la panique dans les rues de Dax le 2 avril dernier dans une course poursuite spectaculaire avec la police durant plus de 20 minutes. Une course poursuite au cours de laquelle trois policiers avaient été légèrement blessés. Les vidéos d'une voiture filant à toute allure, notamment devant le lycée de Borda, et qui percute celles des policiers, avaient été partagées sur les réseaux sociaux.

Interpellé à l'issue de cette course folle, sa garde a vue avait été levée pour des raisons médicale. L'homme, qui avait du être hospitalisé, est sorti ce mardi, de l’hôpital, et a été présenté au Procureur de la République de Dax qui l'a placé en détention provisoire. Le chauffard sera jugé jeudi en comparution immédiate.

Le quadragénaire reconnaît les faits. "J'ai paniqué" a t-il expliqué au procureur. Cet homme affiche 13 condamnations sur son casier judiciaire, notamment pour conduite en état d'ivresse. "Ce jour là, a t-il déclaré, j'ai fait la fête une dernière fois avant de rentrer à l’hôpital pour une cure de désintox à l'alcool. J'ai voulu boire une dernière fois". Il a été contrôlé avec 2,16 grammes d'alcool dans le sang, du cannabis aussi, même s'il s'en défend. Sans permis et sans assurance.

Durant la course poursuite trois policiers avaient été légèrement blessés avec 2 jours d'ITT prescrits, l'un percuté dans sa voiture, l'autre frôlé et le dernier s'est jeté pour ne pas être écrasé.

L'homme devra aussi répondre des dégâts, notamment sur les véhicule de police, mais aussi sur un véhicule de particulier stationné et percuté pendant la course poursuite.