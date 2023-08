Course-poursuite à La Flèche : deux personnes en garde à vue

Les habitants de La Flèche (Sarthe) ont eu du mal à ne pas en entendre parler : une course-poursuite entre les gendarmes et deux voleurs s'est déroulée sur le parking et les rues autour du Leclerc ce lundi soir. La voiture a été volée la veille à un restaurateur de la ville. Deux personnes sont en garde à vue ce mardi.

ⓘ Publicité

La voiture roulait très vite sur le parking du supermarché, selon une information révélée par Le Maine Libre. Elle s'est aussi engagée, à vive allure, jusque dans le centre-ville, rue du Collège. Selon les informations de France Bleu Maine, cette Renault Megane break a été volée dans la nuit de dimanche à lundi. Elle appartient au propriétaire d'un restaurant de La Flèche.

Un arbre, plusieurs voitures percutés et deux pneus crevés

Selon nos informations, la Renault Megane break est ce mardi dans un très mauvais état, inutilisable même. Elle aurait percuté deux-trois voitures et même un arbre, surtout elle a roulé sur les jantes pendant la course-poursuite avec les gendarmes. Deux de ses pneus sont crevés.

Le propriétaire de la voiture raconte à France Bleu Maine son désarroi : plus que l'état de la Renault Megane - un modèle de 2008 et 300 000 km au compteur, qui feront sûrement classer l'auto comme épave par l'assurance -, c'est l'aspect affectif et "moral" qui attriste le restaurateur. La Renault appartenait à son père, récemment décédé.

Deux individus arrêtés par les gendarmes

Deux personnes ont été interpellées par les gendarmes de La Flèche ce lundi soir, à l'issue de la course-poursuite. Elles sont en garde à vue ce mardi.