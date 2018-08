Paris, France

Il est 2H45 quai de la Tournelle dans le V e arrondissement lundi matin quand des policiers signalent que deux personnes à bord d'une Renault Mégane viennent de refuser un contrôle et de s'enfuir. S'ensuit une course poursuite dans les rues de Paris. Plusieurs voitures de police essayent de l'intercepter mais le chauffard prend tous les risques.

Un motard tente de lui couper la route mais il est volontairement percuté selon une source policière. Ses jours ne sont pas en danger, il souffre de douleurs au jambes.

Durant la fuite, des policiers décident de faire usage de leurs armes de services et tirent à 9 reprises, touchant le pneu arrière du véhicule en fuite. La voiture percute une autre voiture qui circulait avec deux personnes à bord et finit sa course folle à l'angle du Quai d'Orsay et du pont de Invalides. Les deux personnes du véhicule percutés souffrent de légères douleurs dorsales et cervicales.

Le conducteur tout comme sa passagère mineure ont interpellées et placés en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur n'aurait plus de permis de conduire et conduisait alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants.