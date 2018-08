L'IGPN est saisi dans l'affaire de la course poursuite survenue ce mardi à Saint-Etienne (Loire). La police des polices devra déterminer si oui ou non, le policier qui a tiré était dans son droit.

Saint-Étienne, France

La garde à vue du fuyard est levée ce jeudi en fin de matinée à Saint-Etienne. Une information judiciaire va être ouverte et l'homme de 41 ans, bien connu de la police, doit être présenté dans l'après-midi à un juge d'instruction.

Le fuyard a déjà été condamné à 18 reprises et il a commis, selon le procureur de la République de Saint-Etienne, six vols à la roulotte depuis le mois de novembre dans ces quartiers Montchovet et de la Métare. Il est notamment poursuivi pour refus d'obtempérer aggravé, violences volontaires aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité. Un policier a été légèrement blessé au genou.

L'IGPN (l'Inspection générale de la police nationale) est saisi par le procureur de la République de Saint-Etienne. La police des polices va s'intéresser au coup de feu tiré par un des policiers lors de la course poursuite.

Selon les premiers éléments la légitime défense ne serait pas qualifiée dans ce cas précis mais pour autant l'agent pourrait être dans un usage légitime de son arme. La législation applicable à l’usage des armes à feu, récemment modifiée (février 2018), autorise en effet l'agent à tirer dans cinq situations précises et notamment pour stopper un véhicule qui refuse d'obtempérer.