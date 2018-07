Saint-Étienne, France

Une course poursuite entre un homme de 41 ans et la police de Saint-Etienne a eu lieu ce mardi en début d'après-midi. Tout est allé très vite. Cela a commencé dans le quartier Montchovet, vers 13H30, alors que la police voulait procéder à "un banal contrôle routier" explique le procureur de la République. On ne sait pas encore pourquoi pour l'instant, mais l'un des agents a tiré en direction de la voiture. La balle a fini sa course dans l'habitacle, sans toucher le conducteur.

S'en suit alors une course poursuite entre cet homme, seul dans sa voiture, et deux voitures de police. Le conducteur, au volant d'une "vieille Clio usagée" précise le procureur, débouche rue de Dunkerque. Il roule trop vite, et n'arrive pas à prendre un virage en épingle à cheveux.

Un policier blessé au genou

Les deux voitures de police sont juste derrière lui. Le quarantenaire enclenche la marche arrière. Il percute une première voiture, continue sa manœuvre, percute la seconde. Le policier qui conduisait celle-ci est blessé au genou.

Le conducteur a été interpellé une vingtaine de minutes après le début de la course poursuite. Il se trouve en garde à vue. Une enquête est ouverte.