Les gendarmes savoyards ont réussi à interpeller à Saint-Jean-de-Maurienne un homme de 30 ans, après une course poursuite ce lundi en toute fin de journée. Il avait enlevé son fils dont il n'a plus la garde plus tôt dans la journée dans le Val de Marne.

Course poursuite à Saint-Jean-de-Maurienne entre les gendarmes et un père qui avait enlevé son fils

Les gendarmes savoyards attendaient son passage. Plus tôt dans la journée ce lundi, les forces de l'ordre du Val de Marne les avaient prévenu : un Mauriennais de 30 ans, habitant Saint-Julien-Mont-Denis, venait d'enlever à sa mère leur fils de 8 ans, dont il n'a pas la garde. L'enlèvement a eu lieu à Créteil ; il a voulu le ramener chez lui. C'est un peu après 18 heures que les militaires le repèrent avant son arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne, sur la Nationale.

Mais lui ne compte pas s'arrêter, et au contraire accélère à la vue des voitures de gendarmerie. S'en suit une course poursuite de près d'une heure d'abord à travers les rues de Saint-Jean-de-Maurienne. Puis le père roule jusqu'à Saint-Julien-Mont-Denis, avant de faire demi-tour et de redescendre à Saint Jean. Il prend tous les risques : passe un rond-point à contre-sens, force un barrage en tapant même un véhicule de gendarmerie, et fonce jusqu'à 150 km/h sur la départementale 1006. Pour les militaires, il s'agit de le stopper, mais en douceur, puisque l'enfant se trouve lui-aussi à bord.

Au moins six voitures de gendarmerie sont lancées à sa poursuite. Les militaires anticipent sa trajectoire et dressent un barrage resserré sur sa route, non loin de l'ancien site Pechiney à Saint-Jean-de-Maurienne, à côté de la voie ferrée. L'homme donne alors un coup de volant, sa voiture sort de la route et rebondit sur un terre-plein de pelouse, pour finir sa course folle immobilisée sur la voie ferrée. Son fils n'est pas blessé, lui s'en sort également indemne. Les gendarmes l'interpellent et le placent en garde-à-vue.