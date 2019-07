Course-poursuite après un voleur dans un magasin de Guéret

Guéret, France

C'est ce qu'on peut appeler une course-poursuite rocambolesque ! Mardi soir, vers 19h15, un jeune homme passe à la caisse du magasin Carrefour. Sauf qu'au moment de payer, il met la main dans la caisse enregistreuse et retire pour plus de 700 euros en billets, et des chèques pour plus de 400 euros. Le tout sans violence, précise la police de Guéret.

Le jeune homme s'enfuit mais il est poursuivi par le client derrière lui. Au terme d'une course-poursuite il est rattrapé et amené au poste de sécurité. Le jeune homme de 20 ans vient d'être placé en garde à vue. Il est connu de la police pour d'autres faits mineurs.