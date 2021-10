Course poursuite au couteau dans le parc d'un lycée à Bourges

Après une dispute qui aurait éclaté à cause d'une musique écoutée trop forte, un des deux élèves poursuit l'autre dans le parc du lycée avec un couteau trouvé dans son sac. Placé en garde à vue, le mis en cause sera finalement convoqué devant le juge des enfants.

Tout serait parti d'une dispute au sujet d'une musique écoutée par la victime. Trop forte pour le second lycéen. Elèves de Seconde, ils en viennent au mains dans le parc du lycée Marguerite-de-Navarre, "l'agresseur aurait reçu un premier coup", explique Benjamin Royannez, secrétaire général de l'inspection académique du cher.

convocation devant le juge pour enfants

Il va ensuite chercher un couteau dans son sac et poursuit la victime. "La course est arrêtée par un élève et un et un membre de l'équipe éducative du lycée" précise Benjamin Royannez. Placé en garde à vue mercredi dernier, le lycéen désigné comme agresseur sera convoqué devant le juge pour enfants. Au lycée, il est suspendu en attendant son conseil de discipline.

Un soutien psychologique a été proposé aux deux familles, reçues par la proviseure. Le jeune mis en cause "a réalisé la gravité de ses actes" explique Benjamin Royannez "et s'est saisi de l'accompagnement proposé".