Course-poursuite avec la police dans les rues de Laval, quatre mois de prison ferme

Un conducteur de 27 ans a été condamné samedi à quatre mois de prison ferme pour un délit de fuite dans la nuit de jeudi à vendredi entre Saint-Berthevin et Laval.

Laval, France

Dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Berthevin, la Brigade Anti-Criminalité tente de contrôler un véhicule. Mais le conducteur prend immédiatement la fuite et traverse le centre-ville de Laval, en prenant notamment un sens interdit. En suivant la voiture, la BAC arrive à identifier ce conducteur qui parvient à prendre la fuite.

Il ment en garde-à-vue

Les policiers retrouvent finalement sa voiture, abandonnée et embouteillée dans une autre en stationnement, rue Gaultier de Vaucenay à Laval. L'homme lui a pris la fuite à pied et se rend le vendredi après-midi à la police. Il est placé en garde-à-vue et explique au départ que sa voiture a été volée avant de reconnaître les faits.

Samedi en fin d'après-midi, ce chauffard est passé devant le tribunal et a été condamné à 4 mois de prison ferme et l'interdiction de passer le permis de conduire pendant 10 mois.