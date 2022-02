La police albigeoise a interpellé ce vendredi un jeune-homme de 20 ans. Il était ivre et conduisait à contre-sens sur la rocade d'Albi.

Course-poursuite avec une voiture à contre-sens et feux éteints sur la rocade à Albi

Ce vendredi 25 février 2022 au petit matin, à 03h40, les policiers du commissariat d’Albi sont appelés sur la rocade pour intercepter une voiture qui circule à contre-sens, tous feux éteints.

L’automobiliste finit par sortir de la deux fois deux voies pour s’y réengager immédiatement, mais ce coup-ci dans le bon sens. Rattrapé et encadré par deux voitures de police gyrophares en action, le conducteur refuse d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter.

Aide d'un poids-lourd

Toujours "escorté", il se retrouve finalement positionné derrière un poids lourd dont le chauffeur, voyant le manège, ralentit progressivement jusqu’à obliger le fuyard à s’arrêter.

Les policiers descendent pour interpeller le délinquant qui refuse à nouveau d’obtempérer, enclenche la marche arrière et percute une des deux voitures de police pour se dégager. Ce faisant, il manque de renverser l’un des policiers.

Pas de blessés

Le fuyard reprend son périple sur la rocade à nouveau à contre-sens et à allure très rapide. Perdu de vue dans un premier temps, le véhicule est repéré à proximité de la rocade. Voyant les policiers, l’automobiliste abandonne sa voiture accidentée et s’enfuit en courant. Il est rattrapé, interpellé et placé en garde à vue. Les agents constatent alors qu’il se trouve en état d’ivresse. Au commissariat, il refuse de se soumettre à la vérification de son imprégnation alcoolique. Ce jeune homme de 20 ans devra répondre de ses actes devant la Justice.

Les policiers estiment "miraculeux" qu'il n'ait pas eu de blessés pendant la course-poursuite.