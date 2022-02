Course poursuite d'Ascain : le chauffard condamné à un an de prison, la version des policiers remise en cause

Un an de prison ferme, sans aménagement de peine : l'homme de 46 ans qui a causé une course-poursuite de quinze kilomètres au volant de son 4x4 BMW X3, samedi 19 février dans les rues de Saint-Jean-de-Luz et d'Ascain, va rester en prison. Placé en détention provisoire après son arrestation, il comparaissait ce jeudi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui, délit de fuite et non assistance à personne en danger. La course folle avait pris fin dans une impasse, l'homme avait alors réussi à semer les policiers.

Au cours de l'audience, le casier judiciaire chargé du prévenu n'a pas joué en sa faveur. Depuis 1996, il affiche plus d'une dizaine de condamnations, en correctionnelle et aux assises, pour des faits allant du refus d'obtempérer (déjà !) au vol avec arme en passant par le trafic de stupéfiants et la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. L'examen de sa personnalité a également pesé dans la balance pour cet ancien alcoolique, consommateur occasionnel de stupéfiants.

L'avocat du prévenu ironise sur la version des policiers

Il est fréquent que la police critique la lenteur de la justice. C'était donc surprenant d'entendre l'avocate des agents se désoler que le prévenu soit jugé rapidement. Car alors qu'il était poursuivi dans un premier temps pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique, un rapport d'expertise est venu remettre en cause le récit des trois policiers.

Ce samedi soir, après avoir roulé à tombeau ouvert en pleine ville, il s'engage dans une impasse. Les agents le suivent, et affirment qu'il enclenche alors la marche arrière et leur fonce dessus délibérément pour prendre la fuite. Leur voiture finit sur le flanc, un agent est légèrement blessé.

Le jugement va au-delà des réquisitions

Mais l'expertise a conclu que ce sont les policiers qui, en tournant dans l'impasse, se sont encastrés dans la BMW du chauffard, alors à l'arrêt ou en marche arrière, mais à faible vitesse. Un probable coup de volant de l'agent au volant et le terrain en pente renverse leur voiture sur le côté. L'avocat du prévenu, Me Antoine Tugas, a longuement ironisé à l'audience sur le décalage entre les témoignages des policiers et le rapport d'expertise. Mais cela n'a pas suffi à amadouer le tribunal.

À la barre, le chauffard reconnaît qu'après l'accident, il a pris la fuite alors que de la fumée sortait de la voiture de police, et que personne ne bougeait à l'intérieur. La procureure requiert un an de prison avec aménagement de peine, prenant en compte la situation désormais stable du prévenu, salarié et marié. La juge exclut l'aménagement de peine, retenant le risque de récidive et la fragilité de cet homme.

Le syndicat Unité SGP Police FO continue de soutenir la version des agents, et regrette que des expertises plus poussées n'aient pas été menées. Me Tugas, pour sa part, évoque la possibilité pour son client de faire appel.