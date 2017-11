Course-poursuite dans l'Yonne : un conducteur de 22 ans condamné à un an de prison ferme

Un Sénonais de 22 ans a été condamné ce mardi 28 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Sens à un an de prison ferme avec mandat de dépôt. Jeudi dernier, il avait tenté d’échapper à un contrôle de gendarmerie, en roulant à plus de 170 km/h sur la départementale D606 entre Auxerre et Sens.

C'est un multirécidiviste de la conduite sans permis qui comparaissait ce mardi devant le tribunal de Sens. Un Sénonais de 22 ans déjà condamné quatre fois et qui n'a jamais passé son permis de conduire.

Jeudi dernier, les gendarmes à bord d'une voiture banalisée constatent qu'une Clio roule à vive allure sur la D606 à la sortie d'Auxerre. Ils prennent en chasse le véhicule, gyrophares et sirènes allumés. Mais le véhicule refuse de s'arrêter et les empêche de le dépasser en se déportant sur la gauche dans la commune d’Appoigny. Il est flashé, contourne les terre-pleins par la gauche, franchit plusieurs carrefours sans s’arrêter, les gendarmes demandent alors des renforts, mais ces derniers sont devancés par le conducteur.

La voiture stoppée par une herse d'arrêt

Nouvelle demande de renforts appelés à se positionner à la sortie de Sens. Les gendarmes installent alors une herse sur la chaussée afin d’arrêter le véhicule. Le conducteur passe malgré tout, continue sa route mais perd le contrôle. Le véhicule s’encastre dans un poteau de signalisation, au niveau du rond-point Rosa Park à Sens, près du centre commercial sud.

Lors de son interpellation, le jeune Sénonais reconnait l'intégralité des infractions commises et notamment avoir roulé "au taquet, à 170 km/h" et déclare "j'étais allé voir ami à Auxerre, j'aime conduire, c'est tout, je voulais conduire".

Vingt-cinq minutes entre Auxerre et Sens, un record et un miracle

"C'est un record !" s'agace la procureure de la République de Sens, "vingt cinq minutes entre Auxerre et Sens. C"est surtout un miracle car vous avez traversé de nombreux villages". Marie-José Delambily s'interroge alors "on attend quoi ? Que monsieur tue quelqu'un ? Aujourd'hui monsieur affirme qu'il a pris conscience de la gravité des faits, mais il a déjà été condamné trois fois en récidive pour conduite sans permis, alors permettez-moi d'en douter." Le parquet demande deux ans de prison ferme.

Le prévenu a un casier déjà bien rempli à vingt-deux ans, treize condamnations, principalement pour conduite sans permis, vols et recels. Son avocat met en avant sa volonté sincère de trouver un emploi, pour preuve il s'était inscrit à Pôle Emploi deux jours après sa sortie de prison. Le tribunal a choisi de condamner le jeune homme à un an de prison ferme, assorti d'un mandat de dépôt et de 200 euros d'amende