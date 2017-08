Course-poursuite dans la Vienne et la Haute-Vienne, après un accident de la route

Un ressortissant allemand a été interpellé mardi à Peyrat-de-Bellac, en Haute-Vienne. Plus tôt, il avait provoqué un accident près de Neuville-de-Poitou, dans la Vienne. Le suspect a été arrêté au bout d'une centaine de kilomètres de poursuite.

Les gendarmes ont déployé de gros moyens pour l'arrêter. Mardi 15 août, vers 9h40, un ressortissant allemand a provoqué un accident de la circulation près de Neuville-de-Poitou (Vienne). Il a refusé d'obtempérer et a pris la fuite en direction de Limoges. Suite à cette collision, l'homme roulait avec une roue à plat, puis sur la jante. Il prenait "manifestement tous les risques pour échapper aux forces de l'ordre", d'après les gendarmes. Le conducteur, au volant d'une voiture signalée volée, a ensuite passé la frontière de la Haute-Vienne.

Une herse au milieu d'un rond-point pour l'arrêter

Sa course folle s'est arrêtée une centaine de kilomètres plus loin. Cet homme a finalement été interpellé par les gendarmes de la communauté de brigade de Bellac, à Peyrat-de-Bellac (Haute-Vienne), au niveau du rond point dit "Repaire". Les forces de l'ordre avaient aménagé, dans l'urgence, un poste d'interception avec une herse pour stopper la voiture. Après avoir été placé en garde-à-vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Bellac, le suspect a été remis aux gendarmes de Neuville-de-Poitou. Il nie les faits, et devrait être présenté au Parquet de Poitiers jeudi 17 août.