Course poursuite dans le centre de Cherbourg : trois jeunes interpellés

Un drame a été évité de peu en plein centre ville de Cherbourg lors d'une course poursuite entre trois jeunes à bord d'une voiture et la police vers 19h45. Une conductrice a été percutée par les fuyards.

La voiture avait traversé une première fois la ville à bord d'une 308 Peugeot, passant très rapidement rue Gambetta puis sur les quais avant de revenir dans le centre par l'avenue Delaville et le boulevard Schuman. Les trois jeunes étaient pris en chasse par deux motards et plusieurs voitures de Police.

Une jeune conductrice est miraculeusement indemne après avoir été percutée par les fuyards qui roulaient à vive allure en grillant les feux des carrefours du centre ville. Sa voiture a fort heureusement été touchée à l'arrière alors qu'elle était au milieu du carrefour Shuman - Gambetta.

Les trois jeunes ont été arrêtés 300 mètres plus loin rue Albert Mahieu par les motards de la police cherbourgeoise.

Leur voiture très endommagée par la collision n'avait plus de pneu avant droit et ne pouvait plus rouler.

La conductrice très choquée a été transportée à l'hôpital Pasteur par les pompiers.