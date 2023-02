Course poursuite dans les champs à Larceveau entre les gendarmes et un chauffard

Rocambolesque, arrestation le week-end dernier sur la commune de Larceveau en Basse-Navarre au Pays Basque. Un homme qui a refusé un contrôle de gendarmerie, a finalement interpellé par les gendarmes alors qu'il prenait la fuite à pied et à travers champs. L'individu, placé en garde à vue, était sous l'emprise de stupéfiants. L'histoire débute samedi 28 janvier sur la route départementale 933, vers 15h30. Au volant de son fourgon, un homme accélère au moment où les gendarmes veulent procéder à son contrôle.

Il laisse tomber son téléphone portable

Il prend la fuite. Mais quelques centaines de mètres plus loin, abandonne son véhicule, et à pied détale à travers champs. Avec son téléphone portable, il alerte sa petite amie et lui demande de récupérer le véhicule. Mais rien ne va fonctionner pour lui. Non seulement, il perd son téléphone dans la course, mais rapidement, les gendarmes vont l'interpeller 15 minutes après qu'il ait sauté le contrôle. Il se trouvait au bord de la route sur le parking d'un restaurant. L'opération a été menée par les gendarmes de Saint-Palais et ceux de la communauté de brigades de Saint-Jean-Pied-de-Port.

Analyses toxicologiques en cours

Positif au cannabis, le conducteur affirme lui avoir consommé du CBD. Des analyses sont en cours. Le parquet de Bayonne attend les résultats pour prendre une décision sur son cas. L'individu était déjà connu pour des faits de consommation de drogues.