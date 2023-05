Course poursuite dans les rues de Nice entre une voiture folle et la police

La course poursuite a démarré dans le quartier des Moulins à Nice. L'origine viendrait d'échanges de coups de feu, que certains habitants ont entendu ce mercredi vers 11h. Ensuite, tout s'accélère. C'est d'abord un scooter qui est pris en chasse par la police arrivée sur les lieux. Puis une voiture devient la cible prioritaire. La police poursuit alors celle-ci qui sort du quartier des Moulins et se dirige vers le centre de Nice. Elle s'engouffre soudain dans le quartier de Magnan, puis remonte le boulevard de la Bornala; au milieu d'une circulation plutôt dense. C'est dans cette artère que tout s'arrête. Les fuyards percutent un scooter. Le conducteur du deux roues est éjecté, il fait un vol plané et s'en sort, miracle, sans aucune blessure grave. La voiture est, elle, stoppée. Les policiers finissent à pied et interpellent alors deux personnes dont le conducteur de la voiture folle ainsi que le passager, blessé par balle; sans doute touché au début de l'affaire dans le quartier des Moulins.

ⓘ Publicité