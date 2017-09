Course poursuite en Corrèze : la voiture du fuyard se couche en centre-ville

L'homme sera jugé en comparution immédiate, ce jeudi, par le tribunal correctionnel de Tulle. Le week-end dernier, il a semé la zizanie dans le Sud de la Corrèze.

Cet homme, âgé de 20 ans, sera jugé ce jeudi matin en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Tulle pour délit de fuite et refus d'obtempérer. Samedi soir, au volant d'un véhicule utilitaire, il se soustrait à un contrôle routier des gendarmes à Altillac, dans le sud de la Corrèze, qui jettent une herse pour l'arrêter. En vain, l'homme engage la course poursuite malgré des pneus crevés et refuse à nouveau un contrôle à Beaulieu-sur-Dordogne. Poursuivi par les gendarmes, le chauffard perd le contrôle de son véhicule et percute plusieurs voitures dans le centre-ville avant de finir sur le flanc. Mais il ne s'arrête pas là et prend la fuite à pied... avant de se rendre aux gendarmes le lendemain. Placé en garde à vue, l'homme reconnaît majoritairement les faits qui lui sont reprochés. Il s'en expliquera ce jeudi devant le tribunal. En attendant, il vient d'être placé en détention provisoire à la prison de Tulle.