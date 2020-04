Course-poursuite en Sarthe : deux ans de prison pour le chauffard violent

Le Parquet parle d'une scène de violence de 25 minutes, conclue par huit jours d'ITT (interruption temporaire de travail) pour chacun des deux gendarmes qui sont intervenus le 15 avril 2020 dans le nord Sarthe pour interpeller un automobiliste de 58 ans. Ce vendredi 17 avril au Mans, l'homme a été condamné à une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis assorti d'une obligation de soins et de l'interdiction de porter une arme pendant cinq ans, et placé sous mandat de dépôt. Son casier judiciaire était vierge.

Déchaînement de violence

Ce mercredi 15 avril, le prévenu est pris en chasse par les gendarmes de Marolles-les-Braults (Sarthe) entre Mamers et Origny alors qu'il vient de refuser la priorité à un autre véhicule. "Il roule à vive allure, freine brutalement, manque de percuter deux véhicules arrivant en face et termine sa course dans un fossé", indique le Parquet.

Dès l'ouverture de la porte de son véhicule il se jette sur les deux gendarmes en leur donnant des coups de pied et de poing et en tentant de les étrangler. "Les gendarmes devront faire usage du pistolet à impulsion électrique à quatre reprises et du bâton télescopique pour le maîtriser".