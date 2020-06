Course poursuite entre l'Ain et le Jura avec un camion qui transporte une 2CV

Une course poursuite invraisemblable sur plus de 80 km kilomètres dans la nuit du 14 au 15 juin 2020. Un camion plateau qui transportait une 2CV volée refuse de s'arrêter à un contrôle de police à Oyonnax. Au terme d'une heure de course poursuite deux hommes sont arrêtés et placés en garde à vue.