La gendarmerie de la Mayenne recherche les occupants d'une voiture volée. Une course-poursuite a eu lieu vendredi matin entre l'Orne et le département de la Mayenne.

Saint-Georges-Buttavent, France

Une course poursuite entre les gendarmes et une voiture a eu lieu ce vendredi matin. Elle a commencé dans l'Orne dans le secteur de Domfront. Les occupants de la voiture ont roulé jusque dans le département de la Mayenne à bord d'une voiture volée, avant d'avoir un accident à Saint-Georges-Buttavent. Les individus ont donc volé une autre voiture et se sont enfuis.

La gendarmerie les recherche encore.