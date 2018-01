Les faits se déroulent le 24 août dernier, sur la RD306 entre La Flèche et le Lude. Il est environ 17h quand une course-poursuite est signalée par une conductrice à la gendarmerie. Les deux hommes mis en cause : Sylvain, 38 ans, qui n’a pas répondu à la convocation, et Romain, 35 ans, commercial.

Matraque et pistolet d'alarme

Suite à des dépassements dangereux et une queue de poisson, les deux conducteurs se lancent dans une course-poursuite. Romain, seul des deux à être présent à l’audience au tribunal, affirme avoir "signalé son mécontentement" à l’autre conducteur "en le doublant". Après de multiples dépassements, Sylvain aurait sorti une matraque à travers la fenêtre de la voiture. Pour y répondre, Romain brandit un pistolet d’alarme et tire "3 à 4 coups en l’air" selon la témoin.

Une histoire de "cowboys" et de "western moderne", résume le ministère public.

Des enfants présents dans l'une des voitures

Pour conduite dangereuse, mise en danger d’autrui, violence avec usage d’arme à feu et transport illégal d’arme à feu, le ministère public demande 3 mois de prison avec sursis et suspension de permis pour Romain. Pour Sylvain, la Procureure réclame 4 mois de sursis et suspension de permis pour mise en danger d’autrui et entrave à la circulation (il est accusé d’avoir volontairement arrêté son véhicule sur la chaussée pour en découdre).

Romain revenait d’une journée au zoo de La Flèche avec sa compagne et ses deux enfants, présents au moment des faits à l’arrière de la voiture.