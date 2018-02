Cela aurait pu très mal se terminer. Car six véhicules en tout ont été endommagés. Heureusement personne n'a été blessé. Un SDF de la Manche de 23 ans est en garde à vue au Commissariat de Laval.

Saint-Berthevin, France

Tout est parti d'un véhicule qui paraissait suspect à une patrouille de police vers 12 heures 40 à Saint-Berthevin. Les policiers décident de vérifier la plaque et découvrent que la voiture est volée. Ils la suivent discrètement. Après un vol de carburant dans une station service, les policiers décident d'interpeller l'individu. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Une course-poursuite va s'engager, dans les rues de Saint-Berthevin, sur la rocade de Laval, route de Tours, puis va se finir à Entrammes route d'Angers. Le conducteur va percuter un muret et prendre la fuite à pied. Il va être rapidement interpeller. Les policiers n'ont pas fait usage de leurs armes alors que l'individu a mis en danger des policiers mais aussi des passants en prenant des rues à contre-sens et en roulant sur des trottoirs. Finalement que des voitures abîmées, pas de blessés.