Course-poursuite entre Saint-Nazaire et Nantes : 4 policiers blessés

Une folle course poursuite entre Saint-Nazaire et Nantes mercredi soir entre un homme de 29 ans et la police. Bilan : 3 policiers nantais et un agent de Saint-Nazaire légèrement blessés, 2 voitures de la police endommagées.