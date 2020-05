Deux grands excès de vitesse, ce lundi après-midi en Vendée : une moto et une voitures ont été contrôlés à près de 200 km/h sur une route départementale. D'après la police, les deux conducteurs avaient décidé de faire la course...

Course poursuite entre une voiture et une moto en Vendée.

Drôle d'idée qu'ont eu les conducteurs d'une voiture et d'une moto, ce lundi après midi en Vendée : ils se sont fait intercepter par la police, vers 15h30, sur la D948, entre Aizenay et la Roche-sur-Yon. La moto a été contrôlée à 198 km/h zu lieu de 110, la voiture à 187 km/h. Les deux permis de conduire ont évidemment été suspendus et les véhicules envoyés à la fourrière. Les deux conducteurs seront convoqués ultérieurement au tribunal.