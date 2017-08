Course poursuite à Limoges : un jeune conducteur interpellé

Alors qu'il n'avait pas sa ceinture de sécurité, une jeune conducteur a tenté de semer la Police. Après un accident, il a été interpellé. Une course poursuite qui aura duré quelques minutes.

Tout commence tôt ce lundi matin à Limoges. Vers 3 heures, une patrouille de police repère sur le cours Bugeaud un conducteur qui n'a pas sa ceinture de sécurité. Les policiers lui font signe de s'arrêter mais l’automobiliste refuse d'obtempérer et prend la fuite. Il est aussitôt pris en chasse et tente de semer la police par l'avenue Garibaldi et la place Maison Dieu.

Il éteint ses phares pour échapper à la police !

En se disant sans doute qu'il pourrait s'enfuir plus facilement dans la nuit noire, il éteint les phares de son véhicule ! Mauvaise pioche ! Rue du Chinchauvaud, il perd le contrôle de son véhicule et percute trois voitures en stationnement. Le jeune conducteur de 21 ans, qui avait un permis probatoire, a été interpellé et placé en garde à vue. La course poursuite aura duré à peine 3 minutes.

Défaut de ceinture de sécurité, refus d'obtempérer et une conduite au delà du taux légal d'alcoolémie pour un jeune conducteur : cet automobiliste aura perdu en quelques minutes la totalité des points de son permis... et même au delà !