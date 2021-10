Course-poursuite mortelle à Danjoutin : l'automobiliste avait ouvert le feu avec une fausse arme

Les faits sont maintenant pratiquement établis. Les investigations menées par la section de recherche de Besançon et l'inspection générale de la Gendarmerie Nationale ont permis d'établir un déroulé précis des événements ayant mené à la mort d'un homme de 37 ans le mercredi 13 octobre à Danjoutin. Malgré le fait que l'arme exhibée était une fausse, la thèse de la légitime défense reste privilégiée.

Une fausse arme de poing chargée à blanc

Les témoignages récoltés permettent d'établir que la victime est allée provoquer les gendarmes en faisant crisser ses pneus sur le parking de la gendarmerie de Beaucourt, puis en sortant de son véhicule arme à la main.

Après une course poursuite entre Beaucourt et Danjoutin, durant laquelle l'automobiliste a montré à plusieurs reprises son revolver et a forcé un barrage, la voiture du fuyard a fini par être coincée contre un trottoir par un véhicule du Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie de Belfort (PSIG). C'est là que le trentenaire a ouvert le feu, à deux reprises, en direction d'un des gendarmes présent à bord de ce véhicule.

D'après le Parquet, "les constatations ont permis d'établir que l'arme utilisée était une réplique d'arme de poing tirant des munitions à blanc".

Le sang-froid des gendarmes salué

Selon les enquêteurs, à aucun moment les deux militaires qui ont tiré à six reprises, touchant mortellement le conducteur au buste, ne pouvaient savoir qu'il s'agissait d'une réplique. Ces deux hommes avaient été placés en garde à vue, comme le veut la procédure, avant d'être relâchés.

Au contraire, toujours selon le Parquet, la réaction des deux membres du PSIG a été "strictement proportionnée et justifiée par le péril imminent de mort auquel ils se trouvaient exposés". Les gendarmes ont également procédé durant la course poursuite aux sommations d'usage, pour intimer à la victime de lâcher son arme. Autant d'éléments qui font que "l'enquête permettra de retenir leur état de légitime défense".

L'enquête s'oriente sur le mobile

Les investigations continuent néanmoins de se poursuivre. Cette fois, en cherchant à comprendre pourquoi cet homme de 37 ans s'est muni d'une fausse arme, l'a chargée à blanc, puis est allé provoquer les gendarmes avant de leur tirer dessus.