Course-poursuite mortelle à Grenoble : le Procureur de la République réagit

Eric Vaillant a ouvert deux enquêtes après la course-poursuite mortelle de cette nuit, dans les rues de Saint Martin d'Hères et de Grenoble, qui a eu lieu entre une voiture, une Renault Mégane blanche, qui avait refusé de s'arrêter à un contrôle, alors qu'elle stationnait sur la chaussée, et une voiture de police. La première enquête a été confiée à la PJ de Grenoble pour tentative de meurtres sur personnes dépositaires de l'autorité publique, la seconde à l'IGPN de Lyon, suite aux tirs effectués par les policiers sur la voiture en fuite.

Monsieur le procureur, que s'est-il passé cette nuit ?

Les policiers ont fait un contrôle de routine sur la voiture, qui ne s'est pas arrêtée. Donc une course-poursuite s'est engagée dans la ville, elle a duré longtemps, une vingtaine de minutes, dans plusieurs quartiers de Grenoble. L'enquête permettra d'en savoir plus et le conducteur de la voiture prise en chasse a tiré à plusieurs reprises en direction des policiers qui le suivaient. Donc, les policiers, à un moment donné, ont à leur tour fait usage de leur arme. Ils ont tiré à plusieurs reprises contre le véhicule qui finalement s'est arrêté rue des Alliés car le conducteur en avait perdu le contrôle. Il est sorti de sa voiture et a tenté de s'enfuir mais il a été rattrapé par les fonctionnaires qui l'ont interpellé et placé en garde à vue. Et c'est à ce moment-là, que les policiers ont constaté, de manière tragique, que la passagère de la voiture, une jeune femme de 18 ans, était décédée. Elle avait reçu une balle dans le cou.

Vous avez ouvert deux enquêtes et trois policiers ont été placés en garde à vue ?

Ce n'est pas systématique, mais c'est traditionnel. Cela peut arriver et les policiers le savent. C'est compliqué pour eux car tuer quelqu'un ce n'est jamais quelque chose qui laisse insensible, même des policiers chevronnés. Mais ils savent que cela peut arriver quand ils font usage de leurs armes. Et l'enquête approfondie qui va avoir lieu de la part de l'IGPN, totalement impartiale, va nous permettre d'en savoir plus sur les circonstances exactes de ce qui s'est passé cette nuit.

Les refus d'obtempérer en France ont déjà fait une dizaine de morts, que faire ?

C'est un sujet toujours tragique, quand il y a la mort d'une personne, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre de la délinquance. C'est toujours tragique, mais il y a des lois dans ce pays, et il faut les respecter.