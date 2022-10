Course-poursuite mortelle à Grenoble : le suspect est originaire de Carpentras

Le suspect de 30 ans blessé dans des échanges de tirs avec la police qui ont causé la mort d'une jeune femme dans la nuit de mardi à mercredi à Grenoble, est originaire de Carpentras (Vaucluse). Il n'a pas encore été entendu par la police. Selon la police de Carpentras, il est lié au narco-banditisme.

Le suspect bien connu de la police

En 2012, le suspect avait tenté de s'imposer dans le trafic de stupéfiants dans la cité des Amandiers. Il avait même tiré sur des policiers de la brigade anticriminalité. Avec son complice, ils avaient été condamnés à sept et huit ans de prison. Il était également connu à cette époque pour trafic de stupéfiants, vol, recel et infraction sur les armes. L'homme avait aussi réglé ses comptes avec des habitants de Carpentras en leur tirant dans les genoux ou dans le dos. Le suspect s'était ensuite mis au vert dans l'Isère mais toujours avec des armes. L'an dernier, la police l'avait interpellé dans une rue de La Tour du Pin avec une arme de guerre.

L'homme était sous le coup de plusieurs poursuites et d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Son état de santé ne permet pas encore son audition

Le Carpentrassien n'a pas encore pu être entendu, a annoncé le parquet. "La personne gardée à vue à l'hôpital n'a pas pu être entendue en raison de son état médical, sans que pour autant ses blessures n'aient engagé son pronostic vital", a annoncé le procureur adjoint de Grenoble Boris Duffau dans un message transmis à la presse. "Une information va être ouverte ce jour et le juge d'instruction entendra la personne mise en cause lorsque cela sera médicalement possible", a ajouté Boris Duffau sans plus de précisions.