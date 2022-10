Course poursuite mortelle à Grenoble : le suspect mis en examen et incarcéré

Deux jours après la course poursuite mortelle dans les rues de Grenoble, le suspect a été mis en examen ce jeudi soir pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus d'obtempérer aggravé et placé en détention provisoire. Il a passé sa première nuit en prison.